«Падают прямо на улице»: Украина сочувственно хоронит Челябинск (ФОТО)

«Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Облако стоит по-прежнему. Люди задыхаются. Сегодня облако двинулось на Татарстан», – так описывают состояние южноуральской столицы в украинских соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , пост опубликовала украинская националистка, блогер Лиза Богуцкая, переехавшая в Киев из Крыма после возвращения полуострова в состав России.

Правда, Богуцкая, смешав две проблемы – повышенное содержание рутения в воздухе в последних числах сентября в районе ПО «Маяк» и перманентный челябинский смог – и слегка посочувствовав обитателям задыхающегося города, сразу же переходит к своей излюбленной теме: проклятый «совок», Россия – зло.

Кстати, поводом для рассуждений Богуцкой послужила вот эта публикация.

Автор, как и Богуцкая, живет в Киеве и предлагает всем, кто хочет помочь челябинцам, звонить по телефону в Москве. При этом что за телефон и что нужно говорить, чтобы спасти умирающий город, не сообщает.

Оказалось, что данный номер телефона принадлежит МЧС России – это единый телефон доверия. А крики о помощи киевлянин подсмотрел в сети ВКонтакте, несмотря на то, что президент его страны запретил честным украинцам пользоваться российскими соцсетями.

Пост-оригинал был опубликован 13 ноября – в Челябинске в тот день были объявлены очередные НМУ , дышалось действительно тяжело – горожане за несколько дней в преддверии и после визита президента РФ успели вспомнить, какой он – чистый воздух, и возвращения удушливо-вонючего тумана на постоянной основе не желали. А заявление Гринпис о рутении появилось только через неделю.

Посты киевлян вызвали в соцсетях настоящую истерику – одни кричат, что русской «вате» так и надо, другие – обвиняют Россию в том, что отравила радиацией всю Европу, третьи обвиняют обвиняющих в бездушии и кричат, что надо спасть челябинцев (правда, не говорят как), четвертые обвиняют всех в тупости и утверждают, что в Челябинске нет никакого смога – горожан больше волнует рутений и так далее, и тому подобное.

Зато челябинские чиновники сохраняют олимпийское спокойствие: их не волнует ни жалобы горожан, ни то, что экологическая ситуация в городе становится козырной картой в информационной войне с Россией.

Впрочем – будем справедливы – какую-то деятельность городские власти все-таки изображают: запретили въезд в город некоторым грузовикам и даже оштрафовали небольшую мебельную фабрику: «Предприятием не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что является нарушением Федеральных законов «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей среды», заявили в прокуратуре.

Но город сегодня опять выглядит неполиткорректно:

И, похоже, волнует это только задыхающихся жителей да украинских националистов.

Челябинск, Светлана Намская

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