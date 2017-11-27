«Их сажают в клетки и увозят в Крым»: рутениевый скандал в соцсетях пошел на следующий круг

В «мировой паутине» продолжают обсуждать судьбу «пострадавших от рутения» челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , очередную фотографию, изображающую Челябинск после выброса рутения-106 опубликовал в Twitterблогер под ником «Голос Мордора».

«Украинский блогер прислал фото из Челябинска. Люди пытаются убежать от радиации, но их ловят, сажают в клетки и куда-то увозят. Пресса молчит, информация есть только на Украине», – с иронией прокомментировал кадр «Голос Мордора». При этом фотография в действительности является кадром из фантастического хоррора 2006 года «Дитя Человеческое», действие которого происходит в Великобритании

Кадр из фильма «Дитя Человеческое» (2006 г), выдаваемый за съемки в Челябинске

Фото вызвало бурную реакцию среди подписчиков паблика. «А как блоггер объясняет латинские буквы на щитах спецслужбистов? В РФ кириллицу отменили?», – интересуется одна из участниц обсуждения. «Увозят,кстати,в Крым.Об этом информация есть только на территории «404 квадрата», – резвится еще один подписчик.«Сам из Челябинска, сейчас заперт в подвале ФСБ, пишу, пока нацгвардеец отвернулся, – комментирует другой участник паблика. – В окно видно, как люди в штатском присоединили патрубок к вентиляции, ведущей в наше помещение. Сейчас сюда пустят воздух с улицы! Прощайте, помните, я всегда голосовал за Явлинского! Да здрав…»

Более всего подписчиков паблика восхитило обилие на «фото из Челябинска» темнокожих персонажей. «А почему они так почернели?» – интересуется одна из участниц обсуждения. «Это рутениевая пыль въелась в кожу» – отвечают ей.

«Щиты завезены из Фергюсона, т.к. своих не хватило, – объясняет подписчик паблика щиты с надписями на латинице. – Так то санкции, а не щиты санкций нет. Люди пытались спрятаться в подвалах и наносили в отчаянии на лица сажу, чтобы быть незаметными в темноте. Теперь их в карантин. Потом под видом сирийских беженцев вывезут в Германию. Повезло…»

Однако далеко не всех устраивает ширящаяся на просторах «мировой паутины» слава столицы Южного Урала. И кое-кто пытается убедить участников сообщества, что это совсем не Челябинск. «Нет!!! Это фото сделано у нас в Якутии! – заявляет еще один участник дискуссии. – Этих людей везут на урановые рудники! HELP!!!»

Напомним, ажиотаж вокруг «челябинского рутения» в украинской блогосфере начался после публикации украинской националистки, блогера Лизы Богуцкой, переехавшей в Киев из Крыма после возвращения полуострова в состав России: «Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Облако стоит по-прежнему. Люди задыхаются. Сегодня облако двинулось на Татарстан».

Публикация националистки вызвала в соцсетях настоящую истерику – одни заявляли, что русской «вате» так и надо, другие – обвиняли Россию в том, что отравила радиацией всю Европу, третьи обвиняли обвиняющих в бездушии и призывали спасть челябинцев (правда, не говоря как), четвертые обвиняли всех в тупости и утверждали, что в Челябинске нет никакого смога – горожан больше волнует рутений и так далее, и тому подобное.

Правда, позднее Лиза Богуцкая удалила свой пост: в настоящее время на ее странице данного сообщения нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.17

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