Челябинцам вернули два автобусных маршрута

Автобусы, соединяющие Металлургический район Челябинска с поселком Шершни, снова пустят по кругу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с 9декабря автобусные маршруты №15 и №16 вновь станут кольцевыми. Сообщение об этом появилась на одном из транспортных форумов.

Напомним, по кольцу оба автобуса ездили с декабря 2012 года. Автобусы двигались навстречу друг другу. Маршрут №15 следовал от ЧМК через Алое поле и ЮУрГУ до поселка Шершни, а затем возвращался в Металлургический район через северо-запад. В свою очередь, маршрут №16 ездил от ЧМК через Шагол и ЧелГУ до Шершней, возвращаясь в Металлургический район через ЮУрГУ и Алое поле.

Однако с 1 июля нынешнего года круговое движение автобусов отменили: маршруты доезжали до Шершней, разворачивались и следовали в обратном направлении. Теперь они вернутся на прежние круговые маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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