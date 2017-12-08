В Челябинске элитный гипермаркет выставил на продажу тонны ядовитой незамерзайки

В Челябинске изъята крупная партия опасной незамерзающей жидкости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, оперативные мероприятия по обнаружению опасных жидкостей для мытья автомобильных стекол проходили на Южном Урале с 1 по 7 декабря. В ходе проверочных мероприятий изъято более 18 тысяч литров контрафактной незамерзайки.

Из них свыше 4,5 тысяч литров инспекторы обнаружили на прилавках одного из магазинов Курчатовского района. Согласно проведенной экспертизе, пятая часть всего объема продукции содержала высокотоксичный метиловый спирт. Отметим, данное вещество запрещено при производстве незамерзающих жидкостей на территории России.

Метанол относится к веществам третьего класса опасности, смертельная доза для человека не превышает 100 миллилитров. Причем, от 15 до 30 миллилитров достаточно, чтобы лишиться зрения.

Медики отмечают, что в последнее время участились случаи употребления метанола не только внутрь, но и путем вдыхания ядовитых паров.

Напомним, ранее полицейские накрыли нелегальный цех по производству контрафактной незамерзайки в Красноармейском районе. Из незаконного оборота изъято около 300 тысяч литров незамерзающей жидкости для стёкол автомобиля, содержащий метиловый спирт в концентрации от 13% до 95%.

Челябинск, Юлия Димова

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