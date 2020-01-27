В Омской области произошло массовое смертельное отравление метанолом

В Омской области по факту смертельного отравления метанолом пяти человек возбуждено уголовное дело по статье «хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, повлекшие смерть дух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Еще пять человек находятся в состоянии тяжелого отравления в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, подозреваемым является ранее судимый 37-летний житель села Покровка. По версии следствия, он продал местным жителям технический спирт под видом пищевого алкоголя по 100 рублей за поллитра. В результате употребления суррогата на выходных скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина. В больнице с признаками острого отравления метанолом в настоящее время находятся 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

Подозреваемый задержан, следователи провели обыски, в ходе которых изъяли емкости с остатками спиртосодержащей жидкости. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят подворно-поквартирные обходы, чтобы предостеречь местных жителей о смертельной опасности употребления суррогата.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 27.01.20

В Зауралье мужчина попал под поезд из-за телефона. / Летящий в Москву лайнер развернули из-за сообщения о минировании. / Из чума в тюрьму: на Ямале местный житель случайно убил вахтовика. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»