«Боярышник» опять оказался в России под запретом

Роспотребнадзор вновь запретил продажу на территории страны непищевой продукции с содержанием этилового спирта, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Таким образом свободная продажа «Боярышника» и других «напитков» была легальна в России лишь полторы недели с момента прекращения действия предыдущего запрета.

«В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе, со смертельными исходами, постановляю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, власти ввели запрет на торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукциии, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

Отметим, что новые ограничения затрагивают продукцию, розничная цена которой ниже розничной цены водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%, указано в документе. В соответствии с ним предлагается «усилить контроль за оборотом стеклоомывающих жидкостей, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов».

Как сообщили в пресс-службе «Роспотребнадзора», благодаря приостановлению торговли спиртсодержащей продукцией и усилению контроля за её оборотом удалось снизить их употребление в качестве аналога алкогольной продукции. «Если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом 4 проверенном объекте, в январе 2017 года – на каждом 9 объекте, в марте-мае 2017 года – на каждом 25 объекте, то в июне-сентябре 2017 года – лишь на каждом 40 объекте. Также снизилось количество летальных случаев отравления алкоголем на 25% за 9 месяцев 2017 года по сравнению с предыдущими годами», – говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Новый День», запрет был введен правительством после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». ЧП случилось в Иркутске в декабре 2016-го. Тогда от отравления метанолом погибли 74 человека. Последний раз ограничение на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями продлевалось на 180 дней 12 июля. Полторы недели назад оно прекратило действие и теперь вновь продлено. Данные меры были приняты для установления надлежащего контроля за оборотом подобной продукции.

Напомним, случаи смертельных отравлений минувшим летом были зафиксированы в Астраханской и Московской областях. Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала эти случаи с продуктами, которые граждане приобрели вне торговых сетей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.17

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