«Боярышник» вновь легализован на российских прилавках

В России вновь разрешена свободная продажа непищевой спиртосодержащей продукции – в стране истек 90-дневный запрет на торговлю данным видом товаров. Запрет был введен правительством после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». ЧП случилось в Иркутске в декабре 2016-го. Последний раз ограничение на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями продлевалось 12 июля. Данные меры были приняты для установления надлежащего контроля за оборотом подобной продукции.

Напомним, случаи смертельных отравлений минувшим летом были зафиксированы в Астраханской и Московской областях. Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала эти случаи с продуктами, которые граждане приобрели вне торговых сетей. Как напоминает «Лента.ру», продажа непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25% была запрещена решением правительства в декабре 2016-го. Массовое отравление людей в Иркутской области произошло из-за того, что в концентрате для ванн «Боярышник», который люди употребили в качестве горячительного, содержался метиловый спирт. Тогда от отравления метанолом погибли 74 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.17

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