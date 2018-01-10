В каникулы четверо екатеринбуржцев отравились метанолом, выпив стеклоочиститель

За десятидневные каникулы с отравлениями в больницы были доставлены 85 человек, 81 из них пришлось госпитализировать. Об этом рассказал на пресс-конференции сегодня главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев.

26 человек отравились алкоголем, 15 – наркотиками. Еще четверо выпили стеклоочиститель, поленившись пойти за водкой в магазин – застолье проходило в автосервисе, и там нашлась «выпивка», которая содержала спирт. Но не этиловый, а метиловый. В итоге все четверо были доставлены в областной токсикоцентр. Трое из них по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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