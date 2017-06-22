В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление метанолом Погибли 2 человека, еще 12 – в реанимации

Полиция организовала проверку по факту массового отравления суррогатным алкоголем в Сергиевом Посаде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Как передает РЕН ТВ, от отравления, предположительно, метанолом скончались две женщины 33 и 32 лет, еще 12 человек находятся в реанимации. Люди обратились за помощью вечером 21 июня. По словам врачей, практически у всех диагностировано отравление метиловым спиртом. При этом, говорят медики, количество пострадавших может значительно увеличиться.

На данный момент не удалось установить, сколько еще человек употребили опасную жидкость, как и то, где они ее взяли, был ли это напиток или техническое средство. По данным источника телеканала, компанию, употреблявшую спиртосодержащую жидкость не смутило, что некоторым стало плохо после пары рюмок.

По предварительным данным, люди употребляли смертельно опасную жидкость из канистры. Обстоятельства происшествия уточняются.

По данным телеканала, в результате отравления погибли:

Рогачева И., 33 года;

Николаева Ю., 32 года;

Среди пострадавших оказались:

Хромов А., 41 год;

Антипов Г, 42 года.;

Тармаханов Р., 37 лет.;

Честнов Э., 45 лет;

Степанов М., 31 год;

Сорокин Э., 52 года;

Реуцков С., 45 лет;

Назаров В., 47 лет.

Сергиев Посад, Иван Гридин

Сергиев Посад. Другие новости 22.06.17

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