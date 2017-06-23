Две трети спиртных напитков в России не соответствуют стандартам

По итогам проверок Росалкогольрегулированием (РАР) алкогольной продукции на соответствие ГОСТам выяснилось, что только треть всех спиртных напитков отвечают всем требованиям, прописанным в стандартах. В то же время в Роспотребнадзоре уверены, спиртное, которое сейчас легально присутствует на полках магазинов, безопасное и качественное.

В общей сложности в трех экспертно-аналитических центрах РАР, которые оборудованы для выявления недоброкачественной и небезопасной для здоровья граждан алкогольной продукции, специалисты провели испытания 981 образца на соответствие ГОСТам. Оказалось, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту, пишут «Известия».

В общероссийском классификаторе стандартов указаны ГОСТы на каждый алкогольный напиток. Тем временем, закон «О стандартизации в РФ» гласит, что соблюдение требований ГОСТ производителями является добровольным. Однако информация о применяемых стандартах или технических условиях (ТУ) в обязательном порядке должна быть отражена на этикетке.

Снижение качества алкогольной продукции, по словам экспертов, может быть связано с желанием производителей сэкономить. Чтобы выжить на рынке, где очень высокая конкуренция, и извлечь максимальную прибыль, компании, выпускающие спиртное, стремятся к снижению себестоимости, что тоже может отражаться на качестве.

Кроме того, российские государственные стандарты зачастую имеют расхождения с международными требованиями. В результате вполне себе качественный продукт могут принять за фальсификат.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что алкоголь, который продается на законных основаниях в России, безопасен и соответствует нормативным требованиям. По данным исследований службы, только 3,6% проб не соответствовали требованиям безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.17

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