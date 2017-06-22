В Ахтубинске четыре человека скончались от отравления неизвестной жидкостью

В городе Ахтубинске Астраханской области семь человек, в том числе двое подростков, отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Четверо взрослых скончались от интоксикации, остальные находятся под наблюдением медиков. Сотрудники СУ СК РФ по региону проводят проверку.

По версии следствия, 22-летний житель Ахтубинска вечером 20 июня обнаружил в заброшенном здании канистру с неизвестной жидкостью, которая пахла спиртом. Он отнес находку своему родственнику, выпил рюмку алкоголя сомнительного качества и ушел домой. Однако приятель решил угостить спиртом своих знакомых, пригласив еще троих друзей. Кроме того, доступ к алкоголю получили два 14-летних подростка, передает РИА «Новости».

На следующее утро мужчина, нашедший суррогат, поступил в больницу с диагнозом «острый панкреатит», на данный момент медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Затем в состоянии острой интоксикации были госпитализированы другие участники застолья. 41-летняя женщина и двое мужчин скончались в тот же день, еще один пострадавший впал в кому, но после также скончался.

Подростки, употреблявшие сомнительную жидкость, сами обратились за помощью к врачам, после того как увидели новость об отравлении. В настоящее время они находятся под наблюдением специалистов, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Ахтубинского района неустановленной спиртосодержащей жидкостью, сообщает пресс-служба областного управления СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 22.06.17

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