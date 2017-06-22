Четверг, 22 июня 2017, 12:33 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Ахтубинске четыре человека скончались от отравления неизвестной жидкостью

В Ахтубинске четыре человека скончались от отравления неизвестной жидкостью

В городе Ахтубинске Астраханской области семь человек, в том числе двое подростков, отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Четверо взрослых скончались от интоксикации, остальные находятся под наблюдением медиков. Сотрудники СУ СК РФ по региону проводят проверку.

По версии следствия, 22-летний житель Ахтубинска вечером 20 июня обнаружил в заброшенном здании канистру с неизвестной жидкостью, которая пахла спиртом. Он отнес находку своему родственнику, выпил рюмку алкоголя сомнительного качества и ушел домой. Однако приятель решил угостить спиртом своих знакомых, пригласив еще троих друзей. Кроме того, доступ к алкоголю получили два 14-летних подростка, передает РИА «Новости».

На следующее утро мужчина, нашедший суррогат, поступил в больницу с диагнозом «острый панкреатит», на данный момент медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Затем в состоянии острой интоксикации были госпитализированы другие участники застолья. 41-летняя женщина и двое мужчин скончались в тот же день, еще один пострадавший впал в кому, но после также скончался.

Подростки, употреблявшие сомнительную жидкость, сами обратились за помощью к врачам, после того как увидели новость об отравлении. В настоящее время они находятся под наблюдением специалистов, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следователи проводят проверку по факту отравления жителей Ахтубинского района неустановленной спиртосодержащей жидкостью, сообщает пресс-служба областного управления СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 22.06.17

Внимание! Екатеринбуржцев начали «разводить» на деньги под предлогом реновации. / Силовики задержали и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова. / На границе с Китаем задержали африканца, выдавшего себя за хакера из США.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

СКР начал проверку по факту отравления в Подмосковье: жертв уже трое

В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление метанолом

В рубриках

, , , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Дальний Восток /

В Хабаровске опекун-педофил 5 лет насиловал пятерых приемных детей

Москва /

ФАС подсчитала ущерб от замены гранитной плитки в Москве: цена вопроса – более 4 млрд рублей

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

Москва /

В Москве пойман «подвальный» насильник-педофил

Екатеринбург /

Внимание! Екатеринбуржцев начали «разводить» на деньги под предлогом реновации

Силовики задержали и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова
Все новости

Новости партнеров