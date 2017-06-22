СКР начал проверку по факту отравления в Подмосковье: жертв уже трое

В правоохранительные органы Сергиево-Посадского района утром, 21 июня поступила информация о том, что из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в реанимационное отделение больницы доставлены одиннадцать местных жителей с отравлением неизвестным веществом (девять мужчин и две женщины).

Как сообщили в ГСУ СКР по Московской области, позднее женщины, а также один из мужчин скончались, остальным пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту сотрудники следственного отдела по Сергиеву Посаду организовали доследственную проверку.

На данный момент установлено, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали о двоих погибших женщинах и 12 отравившихся мужчинах.

Сергиев Посад, Иван Гридин

Сергиев Посад. Другие новости 22.06.17

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