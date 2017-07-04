В Красноярске алкоголем отравились 4 человека. Трое скончались

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства отравления четырех человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сообщение об отравлении неустановленной жидкостью поступило в следственные органы из полиции вечером 3 июля.

По предварительным данным, двое мужчин в возрасте 39 и 52 лет и две женщины в возрасте 28 и 29 лет находились в гаражном массиве на улице Джамбульская. Они употребили неустановленную жидкость, в результате чего 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Трое его знакомых с диагнозом «отравление» были доставлены в токсикологическое отделение КГБУЗ БСМП, где мужчина и женщина скончались.

Состояние еще одной пострадавшей женщины стабильно тяжелое. По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал «Новый День», в конце июня в Сергиевом Посаде в результате отравления суррогатным алкоголем погибли пять человек. ЧП случилось в ночь на 21 июня в квартире жилого дома на улице 1-й Ударной армии. Тогда отравились 11 человек. По данным следствия, жители города распивали «неустановленный алкоголь», который передал им неизвестный мужчина.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 04.07.17

С директором СУМЗа судится природоохранная прокуратура – ведомство считает, что ему незаконно предоставили земельный участок под коттедж. / Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» не может ходить и просит о помощи. / Челябинец, напавший на девочку в подъезде, избежит тюрьмы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»