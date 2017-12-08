В Миассе объявились вегетарианцы-вандалы

В Миассе вегетарианцы расписали ругательствами входную группу мясной лавки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» ,таким образом супружеская пара решила выразить протест против торговли «останками убитых животных». На действия вандалов пожаловалась в соцсетях владелица магазина.

Это не первая выходка вегетарианцев, утверждает пострадавшая сторона. «Уважаемые вегетарианцы, которые изрисовали двери и плакат на мясном магазине, – обратилась она к оппонентам. – Вам, видимо, мало, что за счет вашего отца поменяли все, на чем вы оставили автографы! Просто надоели! Мы не заставляем вас кушать мясо! И у нас нормальная вывеска на магазине, которую вы так хотите снять!»

Отметим, что речь идет не о юных максималистах. Супруги владеют детским центром, расположенным неподалеку от мясной лавки. И они уверены, что вывеска травмирует детскую психику. И теперь заваливают администрацию города, требуя снять с магазина плакат с изображением животного.

История вызвала бурную полемику в соцсетях. Большинство комментаторов поддержали автора: «Они просто жрать хотят, вот и злятся,– написал один из участников сообщества. – Голодные все злые».

Впрочем, нашлись среди горожан и те, кто посчитал спорный плакат не очень приятным для глаза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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