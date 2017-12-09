В Челябинске сгорел пивной ларек, есть пострадавшие

В Челябинске сгорел ларек, пострадали двое мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на северо-западе: на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев загорелся киоск, торговавший напитками. Сначала продавцы пытались потушить огонь самостоятельно, потом, вызвав пожарных, попробовали спасти часть товара, но получили серьезные ожоги – их госпитализировали. Пожарным понадобилось 10 мнут, чтобы потушить огонь.

О причине возгорания пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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