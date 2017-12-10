Двуликая Венера. Гороскоп РИА «Новый День» на 18 – 31 декабря 2017

Во второй половине декабря Солнце сначала будет находиться в знаке Стрельца, а 21 числа перейдёт к Козерогу. Меркурий до конца месяца останется у Стрельца, но 23 декабря его ретроградное движение сменится прямым. Венеры до 25 декабря тоже будет у Стрельца, а затем уйдёт к Козерогу. Марс весь декабрь в Скорпионе.

Солнце в Стрельце повышает познавательные способности людей и усиливает интерес ко всему новому. Благоприятный период для путешествий, получения знаний, различного рода исследований. Также это хорошее время для укрепления дружеских связей, объединения для совместного изучения чего-либо, обсуждения деловых вопросов. Удобный момент для обращения к руководству, использования связей. Переход Солнца к Козерогу резко изменит настрой с отвлечённого интереса на чисто деловой, практичный, связанный с конкретной работой, задачей. Это хорошее время для коллективной работы, продвижения в производственной иерархии, выполнения задания, требующего настойчивости и терпения.

Меркурий в Стрельце подкрепляет эту тенденцию, так как тоже способствует общению, как деловому, так и познавательному. Но при этом люди склонны увлекаться, поэтому, не следует сильно надеяться на то, что собеседник, даже демонстрируя интерес, действительно заинтересован в этой теме. В этот период люди легко соглашаются на деятельное участие для достижения какой-либо значимой цели, но это согласие ничего не гарантирует.

Венера, до перехода к Козерогу будет идеалистичной, возвышенной, часто воспринимающей жизнь, людей и события романтично и легковесно. Но, оказавшись у Козерога, она станет суховатой, сдержанной, деловой, прагматичной, строгой и ответственной. В это время она настроена на точное исполнение своих обязательств, и требует от всех того же. Ценит специалиста, профессионала и предпочитает личные отношения со специалистом либо начальником.

При переходе Марса к Скорпиону, у людей усиливается тревожность, в окружающем мире они стремятся обнаружить признаки приближения опасности, чтобы заранее приготовиться к противостоянию. Происходит мобилизация внутренних ресурсов, люди готовы действовать немедленно и в полную силу, не считаясь со временем и даже своими реальными возможностями.

Овен

У Овнов-мужчин во вторую половину декабря астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Венерой, Венеры с Меркурием, Марса с Ураном, Нептуном и Меркурием, Юпитера с Нептуном. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем, Венерой и Марсом, а также Урана с Сатурном. Наилучший прогноз в этом периоде относится к финансовой деятельности. Здесь только 27 – 28 декабря, из-за напряжённого аспекта Венеры с Юпитером, возникнет неблагоприятная ситуация для расширения сферы деятельности, проведения деловых встреч, переговоров, принятия серьёзных решений. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами вплоть до 29 декабря прогноз отрицательный. Негативное влияние Урана и Сатурна сделает рискованной любую активность, значительно меняющую сферу профессиональной деятельности, а также продвижение в делах. Возможны неприятные события, происшествия, ошибки, просчёты в работе. Период не подходит для ответственной деятельности. Прогноз по выполнению основной работы негативный до конца декабря. С 27 декабря к указанному аспекту добавится влияние напряжённого аспекта Юпитера с Марсом, из-за которого Овны могут принять легкомысленное решение или потратить значительные ресурсы на достижение несущественных целей. На весь период гороскоп рекомендует одиночную, самостоятельную деятельность. Коллективная работа оценивается полностью негативно. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 24 – 28 декабря напряжённые, а в остальные дни благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни с 19 по 27 декабря положительный, а в начале и конце периода отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Но промежуток 24 – 26 декабря неблагоприятен для этой деятельности: напряжённый аспект Солнца с Юпитером будут подталкивать Овнов к принятию самостоятельного решения вопреки ситуации. Рекомендуется воздержаться от любых ответственных шагов в эти дни. Не следует принимать перспективные предложения, особенно, связанные с повышением статуса. 27 декабря, во второй половине дня возникнет такая же опасность из-за Венеры, поэтому не рекомендуются никакие траты, а также не следует в этот момент заниматься юридическими вопросами. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный до 29 декабря. Негативные Плутон с Солнцем и Уран с Сатурном перекроют Овнам все возможности для плодотворной деятельности и проведения значительных преобразований в работе. Возможны неприятные события. Ситуация будет развиваться вразрез с интересами Овнов, поэтому лучше не принимать на себя ответственность за серьёзные решения, не спешить что-либо менять в своей деятельности. Период также не подходит для смены работы или её направления. На промежуток 18 – 24 декабря гороскоп рекомендует одиночную, самостоятельную деятельность, а затем до конца года лучше ничего серьёзного не предпринимать. Прогноз по коллективной работе почти до конца месяца негативный. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими до 26 декабря отрицательный, а далее благоприятный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений, наоборот, до 24 декабря оцениваются как благоприятные, а затем негативно. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Луной, Солнца с Венерой и Юпитером, Венеры с Сатурном и Юпитером, Меркурия с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Плутона с Меркурием, Марса с Солнцем и Венерой. Гороскоп на период остаётся практически полностью неблагоприятным. Только при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами 28 – 29 декабря возможна успешная сделка, переговоры или некое положительное событие. На остальное время, также как и для выполнения основной работы, взаимодействия с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов, прогноз негативный. Отрицательно характеризуется и одиночная, и коллективная деятельность Тельцов, прогноз по карьерному росту тоже неблагоприятный. Негативные Солнце и Плутон указывают на вероятность вмешательства в деятельность Тельцов посторонних процессов или людей. У Тельцов в течение всего периода будут снижены интеллектуальные способности, а также возникнут затруднения в деловом общении с окружающими. Возможно получение неблагоприятной информации, развитие событий в нежелательную сторону. Период не подходит для принятия серьёзных решений, смены направления деятельности, командировок, деловых визитов. Не рекомендуется пытаться преодолеть возникшие трудности напором, силой, особенно, действовать на авось. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин, как и у мужчин, гороскоп в профессиональном плане неблагоприятный. 28 – 29 декабря Тельцы смогут достичь некоторого успеха при сотрудничестве с далёкими партнёрами. Это может быть разовая сделка, решение какого-либо важного вопроса, заключение соглашения на будущее. Также в этот промежуток возможно поступление прибыли или инвестиций. На остальные дни прогноз отрицательный. Полностью негативно характеризуются взаимодействие с местными деловыми партнёрами, выполнение основной работы и финансовая деятельность. Аспекты Плутона указывают на неблагоприятные условия и обстоятельства, которые сложатся вокруг деятельности Тельцов, и на которые они не будут иметь никакого влияния. Возможны конфликты с коллегами и руководством или значительная рассогласованность действий. Гороскоп отрицательно характеризует как одиночную, так и коллективную деятельность Тельцов, а также негативно оценивает перспективы карьерного роста. На весь период не рекомендуется инициатива, риск, принятие на себя ответственности. Напряжённый Нептун будет стимулировать творческую активность Тельцов, но возникшие в это время идеи окажутся невостребованными или даже опасными. Не следует настаивать на собственных решениях, вступать в борьбу за полномочия. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 18 – 20 и 26 – 31 декабря благоприятный, а на середину периода негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Сатурна с Солнцем и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Венерой и Марсом. Напряжённые аспекты указывают на невозможность в этот период продвижения в делах. Попытки действовать приведут к неоправданному расходу ресурсов, ошибкам и конфликтам с коллегами и руководством. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь период отрицательный. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 26 – 28 декабря. Возможно получение прибыли или инвестиций. Гармоничные аспекты Сатурна сформируют условия для проведения преобразований в производственном процессе, упорядочивания профессиональной деятельности, исправления недостатков в работе. Это хороший период для совместной, коллективной работы в организационной сфере и планировании дельнейшей деятельности. Прогноз по самостоятельной, одиночной работе в основном негативный. Близнецы смогут проявить свои деловые качества, предложить интересную идею, но желательно ограничиться планированием и не настаивать на лидерстве. В целом, желательно посвятить своё время рационализации деятельности, а не расширению сферы деловых интересов, продвижению в делах. Ситуация в доме, отношения с близкими до 24 декабря благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность – здесь, за исключением 30 – 31 декабря, прогноз благоприятный. Сотрудничество с далёкими партнёрами тоже характеризуется как успешное, но в промежуток 26 – 29 декабря напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Венерой не позволят Близнецам достичь цели. В этот момент не следует заниматься решением серьёзных вопросов, рисковать, заключать договор, соглашение, принимать на себя ответственность. Обстоятельства будут складываться против Близнецов. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 29 декабря негативный. Соединение Урана с Венерой в этот период будет вдохновлять Близнецов на различные эксперименты, подталкивать к самостоятельным действиям, риску, однако, судя по гороскопу, Близнецам не следует давать себе волю. В это время они будут склонны руководствоваться скорей эмоциями, чем разумом, и могут совершить серьёзные ошибки. Кроме того, из-за напряжённых аспектов Венеры и Меркурия ожидается, что у Близнецов будет много контактов с деловым окружением, но все они (или большинство) окажутся непродуктивными и, возможно, вредными. Прогноз по коллективной деятельности на этот период отрицательный, и это относится как к коллегам, так и к партнёрам. Одиночная работа будет успешной до 25 декабря и в конце месяца, а на промежуток 26 – 29 декабря прогноз негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни на 18 – 19 и 25 – 29 декабря характеризуются отрицательно, а на остальное время положительно. Материальное положение до 29 декабря неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой, Марсом и Юпитером, Марса с Ураном, Нептуна с Ураном и Юпитером. Негативно повлияют на Раков напряжённые аспекты Солнца с Меркурием, Венерой и Сатурном, Юпитера с Венерой и Марсом, Марса с Сатурном. Наилучший в периоде прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Правда, 18 – 19 декабря на Раков будет воздействовать напряжённый аспект Марса с Сатурном, из-за чего попытки продвинуться в работе в эти дни будут наталкиваться на препятствия, и никакие усилия не помогут достичь успеха. Поэтому, в эти дни лучше ничего важного не предпринимать. Прогноз по решению финансовых вопросов неустойчивый: некоторые сложности возникнут 18 – 19 и 23 – 26 декабря. Во втором случае на Раков будет влиять целое скопление напряжённых аспектов, поэтому затруднения могут быть любыми – лучше в это время не рисковать и не предпринимать ничего важного. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно неблагоприятный. Некоторых успехов Раки смогут достичь только в промежуток 20 – 24 декабря. Период не подходит для значительных организационных преобразований, продвижения в делах, заключения договоров. Возможны неприятные события, вмешательство внешних факторов, неудачное стечение обстоятельств. Неблагоприятен прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами. В этом направлении не рекомендуется никакая деятельность. Также в целом негативно гороскоп оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Раков. Ситуация в доме, отношения с близкими 18 – 20 и 24 – 26 декабря напряжённые, а в остальные дни благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные только на 18 – 20 декабря. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин в целом положительно характеризуется финансовая сфера, хотя в промежутки 20 – 22 и 26 – 27 декабря возникнет напряжённость в отношениях с коллегами или руководством. Не рекомендуется в эти дни обсуждать спорные вопросы, а также навязывать свои предложения. Прогноз по остальной профессиональной деятельности – выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами – на весь период негативный. Также отрицательно характеризуется одиночная и коллективная деятельность Раков (хотя прогноз по продвижению в карьере положительный). При этом гармоничные аспекты Нептуна указывают на существование в это время скрытых возможностей для достижения успеха, а также на необходимость использования своих творческих возможностей и интуиции. Период подходит для применения дипломатических способностей, тонкого общения с коллегами, использования неординарных средств и приёмов для достижения результата. Гармоничный Уран указывает на возможное открытие новых путей, перспектив, появление полезных деловых связей, возникновение вдохновляющих идей, но следует учитывать, что непосредственно к профессиональной деятельности в данный период это всё неприменимо. Целью Раков должно быть укрепление своего положение и подготовка к успешному продвижению в делах в дальнейшем. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 20 – 22 и 26 – 27 декабря.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной и Венерой, Луны с Венерой и Сатурном, Меркурия с Сатурном, Марса с Венерой, Юпитера с Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Меркурием, Нептуном и Сатурном, Юпитера с Сатурном и Меркурием. В профессиональном плане гороскоп преимущественно неблагоприятный. Для успешного выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходят только промежутки 18 – 20 и 29 – 31 декабря. В остальные дни будет преобладать негативное влияние напряжённых аспектов Марса, Нептуна и Сатурна. Период не подходит для начала новых проектов, существенного продвижения в работе, решения важных вопросов. Не рекомендуется пытаться преодолеть неблагоприятные обстоятельства напором. Также это неподходящее время для риска. Прогноз по финансовой деятельности негативный до 29 декабря. Отрицательно оценивается коллективная (кроме 29 – 30 декабря) и одиночная (кроме 19 – 20 и 29 – 31 декабря) деятельность Львов. Прогноз по карьерному росту положительный, за исключением конца месяца, промежутка 28 – 31 декабря. Напряжённый аспект Юпитера с Сатурном будет создавать серьёзные препятствия в работе, в том числе, влиять на инициативу с целью продвижения в карьере. Поэтому Львам следует использовать возникающие возможности, но не стремиться их создавать. Гармоничный аспект Плутона с Юпитером указывает на необходимость заняться подготовкой к последующей успешной работе, накоплению ресурсов, поиском новых связей, заключением соглашений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 28 – 30 декабря. Материальное положение до 29 декабря неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Львов-женщин гороскоп даёт в целом положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. При этом он предостерегает от занятий рабочими вопросами в субботу, 23 декабря, или, по крайней мере, рекомендует избегать споров и противостояния. Также в промежуток 26 – 28 декабря, по прогнозу, могут возникнуть организационные, административные затруднения при контактах с партнёрами. Возможны споры из-за недоразумения или по финансовым вопросам. Прогноз по финансовой сфере преимущественно неблагоприятный: положительно оцениваются только промежутки 25 – 26 и 29 – 31 декабря. Здесь будет ощущаться негативное влияние напряжённых аспектов Меркурия и Венеры. Для решения серьёзных вопросов период непригоден. До конца месяца гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности Львов, но 26 – 28 декабря рекомендуется отстраниться от принятия решений. Гармоничные аспекты Юпитера с дальними планетами создадут широкий диапазон возможностей для применения своих способностей, проявления деловых качеств. Положительно характеризуются перспективы командировок, деловых визитов, возможно установление новых полезных контактов. Подходящее время для разумного риска, экспериментов. Прогноз по коллективной работе благоприятный до конца декабря, без провалов, хотя и менее яркий, чем по одиночной работе. Прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими до 29 декабря напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 25 декабря неудовлетворительное, а затем ситуация начнёт исправляться.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Луной, Ураном и Нептуном, Меркурия с Венерой и Ураном, Юпитера с Солнцем, Венерой и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Марсом, Луны с Солнцем и Венерой, Марса с Венерой и Сатурном. Наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Юпитера и Урана до конца месяца обеспечат благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, заключения договоров, соглашений, открытия новых перспектив. Гармоничный Меркурий в это время будет помогать Девам завязывать знакомства, вести переговоры, работать с информацией. Положительно оценивается результат командировки, дальней поездки. Финансовая деятельность оценивается как успешная только в первую половину периода, до 25 декабря. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно негативный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже нежелательно: благоприятными будут только промежутки 20 и 29 – 31 декабря. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности Дев. Для одиночной работы подходит только промежуток 18 – 19 декабря. Прогноз по карьерному росту положительный. В текущем периоде Девам рекомендуется нацеливаться на расширение профессиональной сферы, может быть, попытаться сменить направление деятельности или начать составлять соответствующие планы. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 декабря благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 29 декабря негативный, а на остальные дни положительный. Материальное положение тоже до 29 декабря неудовлетворительное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Правда, на 28 – 30 декабря прогноз негативный: существует вероятность финансовых споров с партнёрами или коллегами, а также в этот момент возможны потери или необоснованные траты. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит середина периода, промежутки 22 – 24 и 26 – 28 декабря. Нежелательно в эти дни обсуждать спорные вопросы, а также отправляться в командировку. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно неблагоприятный: гороскоп даёт положительную оценку только на конец месяца, с 29 декабря. Прогноз по коллективной и одиночной работе положительный, но самостоятельная деятельность выглядит существенно лучше. Гармоничные аспекты Плутона с Солнцем и Сатурна с Юпитером усилят волевые качества Дев, пробудят в них стремление к лидерству, инициативе. Это хороший период для сосредоточенной работы и проявления всех своих деловых качеств. Успешным будет привлечение к решению проблем специалистов извне. Возможно удачное решение профессиональных вопросов с руководством и укрепление отношений, хотя на карьере это не отразится. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Луной и Венерой, Марса с Ураном и Нептуном, Юпитера с Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Венерой и Сатурном, Марса с Луной и Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя в начале периода, 18 – 20 декабря, ожидаются трудности. В эти дни на Весы будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Сатурном, препятствующий продвижению к цели, поэтому они не подходят для начала нового проекта, смены направления деятельности, расширения сферы деловых интересов. С 21 декабря этот аспект прекратит действовать, и на первый план выйдут гармоничные аспекты Нептуна с Марсом и Юпитером и Меркурия с Солнцем. Ситуация станет благоприятной для новых знакомств, командировок, заключения соглашений, договоров. Весы смогут применить свои творческие способности, фантазию, интуицию для прогнозирования развития событий и планирования своих действий. Прогноз по выполнению основной работы, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов негативный. Для финансовой деятельности подходит только конец месяца, 29 – 31 декабря, а для работы с партнёрами – только 30 – 31 декабря. На период 18 – 27 декабря гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность Весов, а для одиночной работы подходит промежуток 22 – 31 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими 18 – 21 декабря напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение до 29 числа неудовлетворительное.

У Весов-женщин основная работа лучше всего будет идти в первой половине периода, до 27 декабря. Затем Солнце и Сатурн создадут объективные препятствия в работе, из-за чего всю деятельность нужно будет свести к минимуму, а благополучное положение восстановится только 30 – 31 декабря. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 18 – 24 декабря, а затем, опять же, из-за Сатурна, успешная деятельность станет невозможной. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами положительный на начало и конец периода, 18 – 20 и 29 – 31 декабря. В эти дни можно успешно заниматься текущей деятельностью, решать организационные, хозяйственные задачи, но для начала нового крупного проекта ситуация непригодна. Прогноз по финансовой деятельности практически полностью негативный. Коллективная и одиночная работа Весов характеризуется как успешная в первой половине периода, до 25 числа, и неудачная в остальное время. Прогноз по карьерному росту такой же. В первой половине периода могут произойти некие необычные события, которые помогут заметно продвинуться в делах, но всё это будет разовым, кратковременным успехом. Не рекомендуется увлекаться. Возможно также установление новых связей и открытие новых перспектив – в этом случае рекомендуется все важные решения и планы перенести на следующий год. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Меркурия с Сатурном, Солнцем, Венерой и Луной, Венеры с Солнцем и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Венерой и Юпитера с Солнцем. В профессиональном плане период скорей неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. До конца года обстоятельства будут способствовать движению Скорпионов в этом направлении, возможны некие события, одновременно полезные для Скорпионов и подталкивающие их к принятию важного решения. Меркурий и Сатурн в этот период будут усиливать интеллектуальные способности Скорпионов и помогать им контролировать ситуацию. Это хорошее время для планирования, работы с документами, а также обсуждения и заключения договоров. Возможно получение важной информации или новых полезных знаний. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами вплоть до 29 декабря негативный. Неблагоприятное влияние аспекта Марса с Венерой ухудшит деловые отношения и может привести к их разрыву. Также возможно принятие неверных решений из-за эмоций или торопливости. Скорпионы могут увидеть новые перспективы там, где их нет. Прогноз по финансам тоже в основном отрицательный. Не рекомендуется никакая значительная деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими до 29 декабря напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Также относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (хотя в промежуток 23 – 26 декабря лучше ничего серьёзного не предпринимать и в командировку не отправляться). Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием будет способствовать усилению интеллектуальной активности Скорпионов и раскрытию их творческих талантов. Период подходит для делового общения, разработки и обсуждения планов, договоров, для сложной умственной деятельности. Аспект Солнца с Венерой указывает на общую благоприятную для Скорпионов ситуацию и возможность успешного взаимодействия с руководством и влиятельными людьми. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 29 декабря неблагоприятный. Желательно снизить профессиональную активность до минимума. В дополнение к этому, гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной и коллективной деятельности в этот период. Соответственно, нежелательно проявлять инициативу, принимать на себя лидерские функции и ответственность за результат. Лучше следовать за событиями и находиться на втором плане. При этом прогноз по карьерному росту относительно благоприятный, что указывает, как минимум, на возможность сохранить и укрепить своё профессиональное положение. Ситуация в доме, отношения с близкими до 30 декабря напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером, Марса с Ураном и Нептуном, Луны с Солнцем и Венерой. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Марса с Юпитером, Венеры с Меркурием. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. В основном положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами – только 18 и 30 декабря, из-за Юпитера, возникнут сложности при попытке установить контакты с новыми партнёрами, получить финансовую или иную помощь. В остальное время гармоничные аспекты Юпитера и Урана будут способствовать продвижению в делах и расширению сферы деловых интересов. Положительно характеризуются перспективы командировки, дальней поездки, возможна смена направления деятельности. Это хороший период для обсуждения деловых вопросов, подписания договора и совместной деятельности. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь период негативный. Возможны конфликты с партнёрами и коллегами из-за разницы в целях или представлениях о способах их достижения. Период не подходит для деловых визитов, решения юридических вопросов. Не рекомендуется рисковать, экспериментировать, действовать необычным образом, рассчитывая быстро решить проблему. Гороскоп даёт негативный прогноз для самостоятельной, одиночной работы, и положительно оценивает коллективную деятельность на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин, за исключением конца месяца, 29 – 31 декабря, положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Меркурий, Юпитер и Уран усилят интеллектуальные и коммуникативные способности Стрельцов, создадут условия для обновления профессиональной деятельности, откроют новые перспективы в работе, помогут установить нужные деловые отношения. Возможно получение важных сведений. Период подходит для обсуждения и заключения договоров, работы с важными документами, планирования, а также для командировок, дальних поездок. Стрельцам потребуются их творческие способности, возможно, свою роль сыграет интуиция. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный. Напряжённые аспекты Урана с Сатурном указывают на невозможность продвижения к цели и обновления деятельности. Попытка преодолеть препятствия приведёт к тому, что события станут неконтролируемыми и пойдут в нежелательную сторону. Деятельность в этих направлениях лучше свести к минимуму. Период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной работе Стрельцов, но положительный по одиночной, самостоятельной деятельности. В связи с этим, не рекомендуется принимать на себя лидерские функции и ответственность за результат общей работы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно только до 29 декабря – на последние дни прогноз негативный. Материальное положение неудовлетворительное до 29 декабря и благополучное в последние дни месяца.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной, Меркурия с Ураном, Марса с Ураном и Нептуном, Юпитера с Нептуном. Негативно повлияют на Козерогов напряжённые аспекты Урана с Луной, Марса с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп скорей неблагоприятный. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 29 декабря негативный. В течение этого периода ожидаются различные сложности организационного и хозяйственного характера, рассогласованность действий с партнёрами и коллегами, нарушение графика работ, срыв планов, беспорядок в делах. Период непригоден для серьёзной работы, начала нового проекта, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. Рекомендуется свести всю работу к минимуму. Прогноз по решению финансовых вопросов и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный до 24 декабря и негативный на остальное время до конца месяца. До указанной даты аспекты Урана и Юпитера гармоничны и будут способствовать успешной деятельности Козерогов, а начиная с неё, они станут напряжёнными и приведут к проблемам. Соответственно, не рекомендуется приступать к деятельности, требующей большого срока исполнения, возможно, первую половину периода лучше использовать для подготовительной работы, совершения предварительных действий, а реальную деятельность перенести на следующий год. В этот промежуток рекомендуется принимать решения самостоятельно, а во второй половине периода лучше работать в коллективе на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный до 29 декабря. Материальное положение неудовлетворительное тоже до 29 декабря.

У Козерогов-женщин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный, за исключением промежутка 25 – 27 декабря. В эти дни на Козерогов будет воздействовать напряжённый аспект Марса с Юпитером, который может вызвать конфликт с партнёрами из-за расхождения во взглядах или привести к поспешному принятию неудачного решения. Рекомендуется ничего важного не предпринимать. В остальные дни, хотя прогноз, как сказано, положительный, всё-таки нежелательно начинать крупный проект, приступать к серьёзной, ответственной работе. Лучше ограничиться текущей деятельностью, но можно также заняться подготовкой к будущей работе, планированием, укреплением контактов с партнёрами. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный. Напряжённые аспекты Урана с Солнцем, а также Марса указывают на возникновение неблагоприятных условий для любых действий в этих сферах. Период не подходит для начала новых проектов, текущей деятельности, обращения в официальные органы и юридические организации. Попытки выбрать другое направление работы скорей повредят – в лучшем случае, ни к чему не приведут. Обстоятельства будут складываться против интересов Козерогов. Нежелательно рисковать. Гороскоп даёт полностью негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, что исключает инициативу. Прогноз по коллективной работе благоприятный, не считая промежутка 25 – 27 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Луны с Солнцем и Венерой, а также Марса с Ураном, Нептуном и Меркурием. Однако главную роль в этом периоде будут играть напряжённые аспекты Солнца с Марсом и Юпитером и Юпитера с Венерой и Сатурном. Они негативно повлияют на всю деятельность Водолеев, из-за чего гороскоп на этот период оказывается практически полностью неблагоприятным. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят только промежуток 29 – 31 декабря, а для решения финансовых вопросов – только 30 – 31 декабря. Основная работа и взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуются целиком отрицательно. Так же полностью негативно оцениваются коллективная и одиночная деятельность Водолеев в этот период, что исключает какую-либо инициативу для них. В течение всего периода обстоятельства будут складывать неблагоприятно, поэтому нежелательно рисковать, экспериментировать, а также принимать на себя ответственность, давать обещания – даже если кажется, что они выполнимы. Следует учитывать, что Водолеи не могут контролировать внешние факторы, которые скорей всего себя проявят (причём, негативно). Рекомендуется отложить все важные вопросы и планы до более подходящего времени, а текущей работой заниматься осторожно и аккуратно. Не следует принимать на себя дополнительные обязанности. Ситуация в доме, отношения с близкими до 29 декабря напряжённые, а в последние дни месяца благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 24 декабря оцениваются отрицательно, а затем до конца декабря как благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин ситуация в профессиональном плане неблагоприятная. В основной работе до 29 декабря ожидаются различные затруднения, так что никакая серьёзная деятельность в эти дни не рекомендуется. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Для работы с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов подходит только начало периода, промежуток 18 – 20 декабря. В остальное время на Водолеев будет влиять напряжённый аспект Сатурна с Юпитером, из-за которого любая деятельность в этом направлении будет неудачной. Период не подходит для начала новых проектов, принятия важных решений, установления новых связей. Попытки преодолеть возникающие препятствия будут приводить к ошибкам и потерям. Поэтому рекомендуется свести всю деятельность к минимуму. Период не подходит для командировок, дальних поездок. Не рекомендуется рисковать, принимать на себя ответственность, проявлять инициативу. Прогноз по одиночной работе на большую часть времени негативный, прогноз по коллективной деятельности преимущественно положительный. В этом периоде у Водолеев есть шансы на укрепление своего положения или даже некоторого продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные (18 – 19 декабря возможны некие хозяйственные трудности). Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение неудовлетворительное до 29 декабря.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон во вторую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Венерой, Марсом, Меркурия с Венерой и Сатурном, Урана с Марсом и Нептуном, Юпитера с Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Юпитером и Нептуном, Солнца с Луной, Венеры с Луной и Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане в основном неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только в промежуток 28 – 30 декабря не рекомендуется принимать важного решения и, вообще, нежелательно обсуждать производственные вопросы с партнёрами. Кроме того, нужно учесть, что для работы лучше подходит первая половина периода, до 26 декабря. В эти дни возможна кратковременная удачная командировка, успешная сделка. Прогноз по выполнению основной работы, решению финансовых вопросов и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Период не подходит для серьёзной деятельности, принятия важных решений, заключения договоров, соглашений, а также обращения в официальные органы и юридические организации. Рекомендуется всю такую работу отложить до более подходящего времени. Гороскоп негативно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Рыб, также отрицательно характеризуются перспективы продвижения в карьере. В соответствии с этим, Рыбам следует избегать ответственности, не проявлять лидерских качеств, не рисковать, оставаться на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 25 декабря благоприятный, а далее негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Рыб-женщин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Наиболее благоприятные условия будут сохраняться до 27 числа (но прогноз положительный до конца месяца). В этот период, под влиянием Нептуна, активизируются творческие возможности Рыб, а также укрепятся их интеллектуальные способности. Рыбам рекомендуется использовать свой интеллект для контроля над своими идеями, проверки их на реалистичность, а также для противостояния непродуманным или недобросовестным предложениям со стороны (в этом особенно может помочь интуиция). Прогноз по выполнению основной работы отрицательный. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже неблагоприятный до 29 декабря. Период не подходит для серьёзной деятельности, начала крупного проекта, значительных административных, организационных изменений. Ожидаются споры с партнёрами, нарушения распорядка, графика работ. Неподходящее время для деловых визитов, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. Гороскоп положительно оценивает одиночную и коллективную деятельность Рыб. Кроме того, прогноз по продвижению в карьере тоже благоприятный. Ситуация предоставит Рыбам свободу действия, и в целом обстоятельства будут на их стороне, но всё же желательно, чтобы Рыбы не увлекались: Нептун ненадёжный помощник. Ситуация в доме, отношения с близкими до 29 декабря напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений тоже до 29 декабря отрицательный. Материальное положение неустойчивое: 21 – 22 и 27 – 28 декабря возможны неоправданные траты или отсутствие ожидаемых денежных поступлений.

Челябинск. Другие новости 10.12.17

Обычный снегопад по традиции обернулся для Челябинской области большими неприятностями. / Ограничения для грузовиков на трассе М5 «Урал» продлены. / Участок трассы М5 «Урал» закрыли для грузовиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»