Бузить по-русски: на борту авиалайнера «Москва – Цюрих» устроили пьяный дебош

Любовь к шампанскому дорого обошлась бывшей гражданке России, а ныне подданной Швейцарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44-летняя дама летела из Москвы в Цюрих бизнес-классом в Аэробусе A-320 авиакомпании SWISS и перебрала горячительных напитков, однако требовала еще шампанского. В очередной порции «допинга» ей отказали. Пассажирка возмутилась, начала кричать и ворвалась в салон эконом-класса. Усмирить ее собственными силами стюарды не смогли, поэтому пришлось позвать одного из пилотов. Когда женщину попытались усадить на место, она вцепилась в руку одному из членов экипажа (позже было диагностировано растяжение запастья).

Командир корабля запросил экстренную посадку в аэропорту Штутгарта (Германия). Там дебоширку передали сотрудникам полиции. Везти ее дальше экипаж категорически отказался. Прокуратура оштрафовала агрессивную пассажирку на 5 тысяч евро за дебош на борту авиалайнера. Кроме того, ей придется возместить расходы авиакомпании за незапланированную посадку, обслуживание борта в аэропорту и его простой, сообщает немецкая пресса.

Точную сумму ущерба авиакомпания пока не озвучила, но, по данным полиции, это «выльется» в несколько десятков тысяч евро.

Москва, Игорь Юров

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