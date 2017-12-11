Back in 90-е: у известного южноуральского адвоката сожгли машину

У адвоката бывшего южноуральского вице-губернатора сожгли иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня ночью в Чебаркуле. Загорелся автомобиль «Мерседес» Константина Акулича. Об этом юрист сообщил на своей странице в социальных сетях.

Несмотря на достаточно быстрое прибытие пожарных, машину спасти не удалось. Ущерб адвокат оценивает в 1 миллион рублей.

Юрист уверен, что это поджог: машина давно не эксплуатировалась, а во время тушения он отчетливо чувствовал запах бензина.

Примечательно, что незадолго до пожара (6 декабря) мировой судья Чебаркульского районного суда прекратил уголовное дело, возбужденное против Константина Акулича по обвинению в нанесении побоев якобы из хулиганских побуждений. Сам адвокат уверен, что дело завели из мести за развал в суде резонансного дела об убийстве, и заявлял о своем намерении обжаловать приговор мирового судьи и добиваться полного оправдания.

Напомним, Константин Акулич был одним из адвокатов, представлявших в суде экс-вице-губернатора Николая Сандакова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.17

11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Бузить по-русски: на борту авиалайнера «Москва – Цюрих» устроили пьяный дебош. / Двуликая Венера. Гороскоп РИА «Новый День» на 18 – 31 декабря 2017. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»