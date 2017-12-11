Смог прижал Южный Урал ко дну экорейтинга

Челябинская область вновь оказалась на дне экологического рейтинга.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов России, на сей раз по итогам осени 2017года.
Челябинская и Свердловская области по-прежнему оказались в числе аутсайдеров. И в очередной раз поменялись местами: теперь на последнее (85-е) место опустилась Челябинская область. Средний Урал расположился на 84-м месте.
Компанию уральцам составили Московская и Иркутская области – 83-е и 82-е места соответственно. Замыкает пятерку регионов с наихудшей экологией Севастополь. «К нам поступают жалобы граждан из Челябинской области. Они жалуются на выбросы, – объяснил ухудшение показателя Южного Урала президент «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. – У Свердловской области проблема – опять же промышленность. В Московскую области вывозится весь мусор из столицы».
Самыми чистыми субъектами Федерации вновь признаны Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место) – регионы, где нет промышленных предприятий. На 4-м месте по итогам осени-2017 – Курская область, улучшившая свой показатель сразу на 6 позиций. Замыкает топ-5 Санкт-Петербург.
Челябинск, Виктор Елисеев
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