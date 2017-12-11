Смог прижал Южный Урал ко дну экорейтинга

Челябинская область вновь оказалась на дне экологического рейтинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов России, на сей раз по итогам осени 2017года.

Челябинская и Свердловская области по-прежнему оказались в числе аутсайдеров. И в очередной раз поменялись местами: теперь на последнее (85-е) место опустилась Челябинская область. Средний Урал расположился на 84-м месте.

Компанию уральцам составили Московская и Иркутская области – 83-е и 82-е места соответственно. Замыкает пятерку регионов с наихудшей экологией Севастополь. «К нам поступают жалобы граждан из Челябинской области. Они жалуются на выбросы, – объяснил ухудшение показателя Южного Урала президент «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. – У Свердловской области проблема – опять же промышленность. В Московскую области вывозится весь мусор из столицы».

Самыми чистыми субъектами Федерации вновь признаны Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место) – регионы, где нет промышленных предприятий. На 4-м месте по итогам осени-2017 – Курская область, улучшившая свой показатель сразу на 6 позиций. Замыкает топ-5 Санкт-Петербург.

Челябинск, Виктор Елисеев

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