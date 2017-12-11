В Челябинской области коммунальщики брали с жильцов деньги за чужую работу

На Южном Урале управляющая компания брала собственников деньги за уже оплаченную работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении управляющей компанией средств собственников жилья.

Надзорное ведомство Сосновского района в ходе проверки деятельности ООО Управляющая компания «Стройгарант» установила, что руководство организации с 1 мая 2015 по 31 октября 2016 года выставляло жильцам многоквартирных домов, расположенных в селе Долгодеревенское, счета за вывоз твердых коммунальных отходов.

При этом фактически услуга по вывозу твердых коммунальных отходов в указанный период осуществлялась другой организацией, получившей за это свыше 1 миллиона рублей от администрации Долгодеревенского сельского поселения.

«ООО УК «Стройгарант» договор с указанной организацией на вывоз мусора не заключало, оплату оказанных услуг не производило. Таким образом, денежные средства за вывоз ТБО были незаконно присвоены должностными лицами ООО УК «Стройгарант», – констатировали в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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