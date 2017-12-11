Южноуральского гаишника, заблокировавшего «скорую», лишили погонов

Сотрудника ГИБДД Коркинского района, из мести оштрафовавшего водителя «скорой», лишили погонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по итогам служебной проверки зачинщик конфликта с работниками районной станции скорой помощи уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

По данным главврача «скорой» Коркинского района Станислава Герасимова, еще в субботу, 9 декабря, автоинспектор проходил плановый предрейсовый медосмотр перед работой у них на станции. В областном полицейском главке корреспонденту агентства уточнили, что сотрудник уволен со службы с сегодняшнего дня. В свою очередь, составленный на водителя «скорой» протокол по части 12.33 Кодекса об административным нарушениях РФ аннулирован.

Напомним, инцидент произошел 5 декабря в Коркино. Около 16 часов медицинская бригада районной станции скорой помощи прибыла на вызов к младенцу с высокой температурой. Выйдя из машины, фельдшер не смогла сразу попасть в подъезд из-за неработающего домофона.

Пока медик связывалась с диспетчером станции, чтобы тот созвонился с родителями пациента, к карете скорой помощи вплотную подъехала легковушка.

Сидевший за рулем мужчина принялся сигналить медикам, требуя освободить ему проезд. Действуя по инструкции, обязывающей довозить медбригаду как можно ближе к пациенту, водитель скорой попросил автомобилиста подождать, пока его коллега зайдет в подъезд.

Тот в ответ стал выкрикивать в адрес медиков оскорбления, а также сильно возмущался, что медицинский УАЗ перегородил ему дорогу к контейнерной площадке, вынуждая его идти с мешком мусора пешком.

Спустя несколько часов на СМП прибыл экипаж ГИБДД, одним из членов которого оказался тот самый мужчина, переодевшийся в полицейскую форму. Автоинспектор нашел нужного ему водителя «скорой» и заявил, что оштрафует его на 5 тысяч рублей за умышленное создание помех в дорожном движении и выключенные спецсигналы. Вероятно, гаишника нисколько не смутило, что проезд, причем дворовый, был «перегорожен» для спасения жизни ребенка, а включенная сирена в жилой зоне лишь создаст панику среди местных жителей.

Ко всему прочему, в момент приезда автоинспектора водителю «скорой» необходимо было ехать на вызов в поселок Тимофеевку (в то время на станции оставалась всего одна незанятая медбригада), однако сотрудник ГИБДД не разрешил водителю выехать к больному, удерживал его на станции, после чего поехал вслед за врачами к пациенту. Прибыв на место, фельдшер зашла в дом, а водитель еще 40 минут провел в полицейском машине, опаздывая уже на следующий вызов.

История с участием представителя коркинской ГИБДД получила широкий общественный резонанс. В результате инцидентом заинтересовался Следственный комитет России и Генпрокуратура. На станции скорой помощи не исключают, что по итогам проверки правоохранительные органы привлекут виновных к уголовной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.12.17

В Челябинской области коммунальщики брали с жильцов деньги за чужую работу. / Смог прижал Южный Урал ко дну экорейтинга. / Челябинские коммунальные сети поленились переписать договоры с УК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»