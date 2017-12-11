На трассе М5 ограничили движение – столкнулись 7 фур

На трассе М5 столкнулись 7 фур.

Как сообщили РИА «Новый День» В ФКУ Упрдор «Южный Урал», ДТП произошло около полудня на 1642 км дороги в 3 км от Юрюзани: у фуры на затяжном спуске отказали тормоза. В результате столкнулись 7 грузовиков, следовавших в попутном направлении. В кабинах двух большегрузов заблокированы люди.

Движение ограничено. На месте работают ГИБДД, МЧС.

«По предварительной информации, дорожные условия не могли стать причиной, т.к. зафиксировано чистое и сухое покрытие, – поясняют в упрдоре. – Основная названная причина – отказ тормозов».

Челябинск, Павел Зварзин

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