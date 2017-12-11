Южноуральцев оставили без Нового года: в регионе массово закрывают сельские клубы

В Челябинской области приставы опечатали пять сельских клубов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области,в Еткульском районе Южного Урала судебные приставы за повторное совершение административного правонарушения приостановили деятельность пяти сельских учреждений культуры. Наказание назначено постановлением районного суда.

В октябре прошлого года специалистами, осуществляющими государственный пожарный надзор, муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система Белоносовского сельского поселения», было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности в клубах поселка Приозерного, сел Соколово, Александровка, Малый Сарыкуль, а также в доме культуры села Белоносово. В ходе проверки в зданиях и помещениях центров досуга были выявлены типичные нарушения требований пожарной безопасности: отсутствие автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; игнорирование проверок качества с составлением соответствующих актов огнезащитной обработки деревянных конструкций в чердачных помещениях.

При осуществлении плановой проверки в декабре 2016 года государственным инспектором по пожарному надзору было установлено, что вынесенное ранее предписание в установленный срок не исполнено. В связи с данным фактом централизованное учреждение культуры было оштрафовано. Но и это не принесло результата. В октябре уже нынешнего года был проведен внеплановый выезд, в ходе которого на объектах социальной защиты было зафиксировано повторное невыполнение в установленный срок законного предписания Госпожнадзора, и составлены протоколы об административном правонарушении.

В судебном заседании муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Белоносовского сельского поселения» было признано виновным и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности пяти сельских клубов на срок 60 суток.

Сотрудники Еткульского районного отдела судебных приставов, возбудив исполнительное производство, 8 декабря 2017 года выехали по адресам клубов и опечатали все входные группы учреждений. Сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления, включая период продолжительных новогодних каникул.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.17

Южноуральского гаишника, заблокировавшего «скорую», лишили погонов. / В Челябинской области коммунальщики брали с жильцов деньги за чужую работу. / Смог прижал Южный Урал ко дну экорейтинга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»