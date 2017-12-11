И вот опять: чиновники Челябинска не ожидали, что выпадет столько снега

Власти Челябинска собираются неделю разбираться с последствиями прошедшего в выходные снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , главы сразу нескольких районов Челябинска пожаловались мэру на недостаточно серьезное отношение управляющих компаний к уборке выпавшего в конце минувшей недели снега.

Напомним, снегопад начался в пятницу, 8 декабря, и продолжался с перерывами в течение субботы и части воскресенья. По традиции, естественные для зимы осадки стали неожиданностью для коммунальщиков и чиновников. «Мы ждали снег, но не так много снега», – признался глава Советского района Михаил Буренков.

В итоге, если центральные магистрали Челябинска удалось очистить (по данным главы города Евгения Тефтелева, уборкой ночью занимались до 150 единиц спецтехники, днем – до 80), то находящиеся в ведении районных властей внутриквартальные проезды, тротуары и прочее далеко не везде удалось освободить от снежного покрова.

Почти все главы районов признали, что к ряду управляющих компаний у них «есть вопросы». Евгений Тефтелев поручил управлению ЖКХ интенсифицировать работу с коммунальщиками. Такое же поручение мэр дал и руководителям районов. До конца недели городские власти надеются нормализовать ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.17

На трассе М5 ограничили движение – столкнулись 7 фур. / Южноуральцев оставили без Нового года: в регионе массово закрывают сельские клубы. / Южноуральского гаишника, заблокировавшего «скорую», лишили погонов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»