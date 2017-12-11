В Кыштыме автоледи уехала с заправки с «пистолетом»

Челябинка забыла вернуть «пистолет», уезжая с заправки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 9 декабря, на одной из автозаправок в кыштымском поселке Каолиновый. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Вечером на нее заехала «Мазда Демио», управляемая 30-летей жительницей Челябинска. Наполнив бак бензином, автоледи дала газ, совершенно забыв вернуть заправочный «пистолет» в колонку.

«Спешка обернулась дорожно-транспортным происшествием, – пишут в сообществе «Полоса БЕЗопасности Кыштым». – Автомобиль не получил механических повреждений, однако материальный ущерб причинил пункту автозаправочной станции». Теперь торопливой челябинке придется возместить ущерб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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