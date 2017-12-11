ММК закрыл сделку по приобретению Лысьвенского меткомбината

ММК договорился о покупке уникального для России производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг завершил сделку по приобретению 100% активов Группы ЛМК.

В Группу ЛМК входят: ООО «Лысьвенская металлургическая компания», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» и торговая компания ООО «Инсаюр-Автотрейд-ТЛ».

Группа ЛМК единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Продукция завода востребована в автомобильной промышленности, строительной индустрии и отрасли общего машиностроения. Компания производит широкий спектр металлопродукции с покрытием, включая материал нового поколения с уникальными потребительскими свойствами, известный под брендом Steel Art. Общая производственная мощность ЛМК по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием составляет 350 тысяч тонн в год.

Комментируя сделку, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Приобретение активов ЛМК обеспечит укрепление позиций ПАО «ММК» за счет расширения продуктовой линейки. Кроме того, сделка позволит повысить совокупную эффективность и конкурентоспособность Группы компаний ММК благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная сделка заключена в рамках реализации стратегии ММК, предусматривающей интеграцию активов, обеспечивающих высокую степень переработки металлопродукции».

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