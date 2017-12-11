Копейскому уголовнику, отправившему младенца в реанимацию, смягчили обвинение

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение по факту избиения младенца.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло 27 сентября в центре города. Молодая мать вместе с подругой и сожителем распивали в квартире пиво и алкогольные коктейли.

Поздно вечером женщины решили прогуляться, оставив ребенка с приятелем. Спустя какое-то время малышка заплакала, мужчина пытался напоить ее молоком, но она отказывалась.

Тогда сожитель стал запихивать бутылочку ей в рот через силу, чем вызвал у ребенка истерику.

В ответ на громкий плач мужчина несколько раз ударил девочку по голове, отчего у нее потекла кровь. Вскоре в квартиру вернулась подруга матери. Увидев окровавленного младенца, женщина вызвала «скорую» и позвонила приятельнице. Пострадавшую госпитализировали в челябинскую областную больницу. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы щеки и уха.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии». Напомним, ранее подозреваемый уже был судим: в 2012 году до смерти избил человека.

На время предварительного следствия мужчину поместили в СИЗО. Спустя два месяца сотрудники следственного отдела Копейска пересмотрели предъявленное задержанному обвинение и переквалифицировали его на менее тяжкую статью.

Как сообщили РИА «Новый День в прокуратуре Копейска, на первом же допросе обвиняемый признался, что со злости ударил малышку по лицу, не зная, как остановить истерику и пытаясь таким образом привести ее в чувства. В дальнейшем мужчина также сообщил, что перед тем, как дать ребенку бутылочку, он достал ее из холодильника и поставил в микроволновую печь. Затем дал малышке разогретую до высокой температуры молочную смесь, но перед этим не остудил и не попробовал детское питание сам.

«В результате младенец получил ожог ротовой полости, глотки и пищевода, – поясняет зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина. – 22 ноября мы получили заключение экспертов, согласно которому первоначальный диагноз пострадавшего – ЗЧМТ, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы и уха не подтвердились. При дальнейшем изучении спектра телесных повреждений выяснилось, что тяжелое состояние ребенка обусловлено термическими ожогами. При этом кровоподтеки и ссадины на лице не повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшей».

На основании новых данных ранее судимого мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователь пришел к выводу, что обвиняемый действовал не умышленно, а «по легкомыслию, при этом предвидел наступление опасных последствий для малыша». Отметим, санкция части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста сроком до полугода.

В прокуратуре добавили, что сегодня материалы уголовного дела поступят на рассмотрение в мировой суд Копейска.

Примечательно, что мать девочки, посреди ночи бросившая ребенка с пьяным уголовником, избежала административной и, тем более, уголовной ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, жительница Копейска поставлена на профилактический учет.

Челябинск, Юлия Димова

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