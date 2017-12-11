Зима пришла: на Южном Урале ожидается 28 градусов мороза

В Челябинской области похолодает до -28 градусов Цельсия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ближайшую ночь в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туманы, слабая изморозь. Температура 14-19 градусов ниже нуля, в низинах -23, -28. Днем без существенных осадков, 11-16 градусов Цельсия ниже нуля, в низинах – до 20 градусов мороза, на крайнем западе – 7-12 ниже нуля.

В ночь на 13 декабря температура в горах и низинах будет опускаться до -25 градусов Цельсия, в остальных районах Южного Урала ожидается -11, -16 градусов. Днем среды в горах и низинах синоптики прогнозируют до -17, в остальной области 7-12 ниже нуля. Ночью и днем возможен снег.

В четверг будет преимущественно без осадков. Ночью в горах и низинах 25 градусов мороза, в остальных районах -13, -18 градусов Цельсия. Днем -6, -11, в горах и низинах –до -16.

В Челябинске в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается. Температура ночью 16-18 градусов ниже нуля, днем -10, -13 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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