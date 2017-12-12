Антимонопольщикам не понравилась челябинская реклама с «очень плохой училкой»

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе с «очень плохой училкой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, с заявлением на размещенную в социальной сети рекламу развлекательного заведения с фразой «Очень плохая училка» к антимонопольщикам обратился житель Магнитогорска. По мнению южноуральца, эта реклама порочит честь и достоинство учителей и преподавателей.

«Челябинским УФАС России в результате осмотра страницы группы заведения в соцети установлено, что указанный рекламный баннер с вышеназванным содержанием и изображением девушки сопровождался следующим текстом: «Ты приготовил домашнее задание? Нет? Тогда наши училки оставят тебя после уроков! Лучшие go go и обворожительные BarGirls ждут тебя в эту ночь! Приходи, не пожалеешь!», – рассказали в антимонопольной службе. – Данные сведения размещены 6 октября 2017 года, то есть на следующий день после профессионального праздника учителей, который ежегодно отмечается 5 октября».

УФАС запустило на сайте опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, является ли визуальная и текстовая информация в совокупности оскорбительной по отношению к профессии учителя. В результате «не большее, но значимое количество опрошенных» (41%) посчитали, что реклама является оскорбительной.

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. Первое заседание комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела состоится 10 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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