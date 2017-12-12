Директор озерского дома культуры попал под статью о растрате

В Челябинской области директор муниципального учреждения подозревается в растрате.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» (Озерск), подозреваемого в растрате.

По версии следствия, южноуралец летом 2015 года в качестве руководителя учреждения заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на проведение вечера встречи молодежи с ветеранами-строителями на сумму 100 тысяч рублей. Зная, что мероприятие проведено не было, он подписал финансовые документы, по которым средства бюджета были перечислены предпринимателю.

Преступление выявлены сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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