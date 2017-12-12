«Вы не владеете информацией»: бывший замглавы Южного Урала ответил областному прокурору

Экс-вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков написал открытое письмо областному прокурору.

Напомним, на днях Александр Кондратьев заявил среди прочего, что пока гособвинители не сообщали ему о том, что суд признал недопустимыми какое-либо доказательство из положенных в основу обвинения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший высокопоставленный чиновник опубликовал в соцсетях обширный текст в ответ на интервью прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, в котором не обошлось без вопросов по поводу процесса над Николаем Сандаковым. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

«Из вашего публичного суждения очевидно, что вы не владеете информацией, либо владеете информацией искаженной. Вариант о преднамеренном введении вами общественности в заблуждении я пока не рассматриваю», – обращается к Кондратьеву экс-чиновник.

Обратиться к прокурору посредством социальных сетей он решил, так как неоднократные письма и заявления в его адрес были ранее либо проигнорированы, либо «спущены» подчиненным, ограничивавшимся отписками, объясняет Сандаков. В личном же приеме ему «по непонятным причинам» было отказано: «При повторном обращении – даже не записали».

Николай Сандаков настаивает, что у него достаточно доказательств собственной невиновности и незаконности обвинения, основанного на сфабрикованных материалах оперативно-розыскной деятельности, искаженных материалах следствия, сфабрикованных экспертизах зависимыми и неквалифицированными «экспертами», а также умышленного сокрытия доказательств его невиновности, давления на свидетелей и введения в заблуждение сотрудников прокуратуры и суда.

«Моя невиновность очевидна даже для вынужденных «защищать честь мундира» представителей правоохранительной системы, к которым я, безусловно, отношу и вас», – продолжает опальный экс-чиновник.

После обширного вступления Николай Сандаков приступает к перечислению доказательств своей невиновности. Так, по его словам бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов, на показаниях которого базируется обвинение в мошенничестве, «систематически вводил следствие и суд в заблуждение и оговаривал меня: придумал 2 встречи со мной (в Озерске и Кузнецком), которых не только не было, но и быть не могло; исказил материалы ОРД, прямо свидетельствующие о том, что все наши взаимоотношения в 2011-2012 годах касались исключительно выборов в Госдуму и Президента РФ; желая избежать более сурового наказания, более 10-ти раз менял показания».

В конечном счете, никакими другими доказательствами, кроме как противоречивыми показаниями Тарасова, вина в мошенничестве не подтверждается, настаивает экс-замгубернатора.

Что касается обвинения во взятке, то директор ЧОП «Питон» Игорь Калугин «вынужден был признать, что никогда я с него ничего не просил, никакого покровительства не оказывал, – подчеркивает г-н Сандаков. – Масса допрошенных в суде свидетелей это подтвердили, а также доказали наличие оплаты за оказанные услуги по охране моего частного дома на основании договора с соответствующим закону оформлением». Большинство имеющихся в деле экспертиз сфабрикованы, либо проведены некомпетентными специалистами, с заведомо обвинительным уклоном, настаивает экс-чиновник.

«Искренне надеюсь, что час ввели в заблуждение, что рано или поздно вы разберетесь и найдете законный способ остановить эту трехлетнюю травлю», – подводит черту Николай Сандаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.17

Каждый третий челябинец не знает о Дне Конституции. / Челябинских депутатов напугало снижение норматива на отопление. / На Южном Урале бухгалтер администрации воровала зарплату педагогов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»