Челябинские депутаты решили не спешить наводить порядок с наружной рекламой (ВИДЕО)

В Челябинской городской Думе попросили чиновников не торопиться с приведением в порядок наружной рекламы на гостевых маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чрезвычайную осторожность проявил председатель Думы Станислав Мошаров при обсуждении проекта введения дизайн-кода для гостевых маршрутов.

Напомним, тема наведения порядка с наружной рекламой на улицах города муссируется уже не первый год. После того, как Челябинск стал претендовать на проведение саммита стран – участниц ШОС и БРИКС, усилия городских властей, казалось, получили дополнительный стимул. В мэрии решили разработать правила размещения наружной рекламы. Пока на гостевых маршрутах, решили чиновники и депутаты. А потом можно и распространить этот порядок на весь город.

Собственно, поэтому главное управление градостроительства и архитектуры и взялось за разработку соответствующего документа. Однако сегодня чиновникам неожиданно посоветовали не торопиться. «Порядок нужно наводить, – осторожно начал Станислав Мошаров. – Недавно побывавший в Челябинске замминистра строительства России Андрей Чибис сразу обратил на это внимание. Сказал, что есть, над чем работать. Хотя видел он только несколько главных улиц. Но 27 улиц… Не много?» И предложил пойти по пути «малых дел».

Спикер Челябинской Думы предложил сузить пространство действия дизайн-кода

Представлявший проект председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев попытался было возразить, что планировать за два года навести порядок только на главной улице не очень рационально. Однако Станислав Мошаров продолжал настаивать. В итоге чиновник пообещал внести предложения о поэтапном введении дизайн-кода на гостевых маршрутах города.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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