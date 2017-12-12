«Роскосмос» замахнулся на космический туризм

«Роскосмос» собрался попробовать силы в космическом туризме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Международная космическая станция может использоваться не только для проведения исследований, но и для космического туризма. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

По словам топ-менеджера у госкорпорации уже есть договоренности с ведущими международными компаниями, которые работают на этом рынке. По оценкам «Роскосмоса», использовать российский сегмент МКС для космического туризма можно уже в 2019-2020 годах.

Кроме того, в компании рассматривают и другие коммерческие проекты. «Особую роль в стратегии «Роскосмоса», которая была утверждена в этом году, играет коммерциализация и ориентация в деятельности корпорации на коммерческий сегмент: увеличение доли корпорации на мировом рынке, предоставление эффективных, современных услуг и продуктов», – цитирует «Интерфакс» Игоря Комарова. Примером этого могут послужить «Цифровая Земля» (обновляемая цифровая модель всей поверхности земли) и смежный проект создания коммерческого провайдера геоинформационных и навигационных услуг.

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