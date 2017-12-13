В центре Челябинска маршрутка влетела в трамвай, есть пострадавшие

В Челябинске водитель маршрутки «лоб в лоб» столкнулся с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная авария произошла сегодня в 8:30 на Свердловском проспекте напротив храма Александра Невского. Водитель маршрутки №9, подъезжая к проспекту Ленина, решил объехать пробку по трамвайным путям.

Микроавтобус занесло, в итоге машина на полном ходу врезалась во встречный трамвай 20 маршрута.

Очевидцы опубликовали снимки с места происшествия в соцсетях. «Жесть полная, по фото не видно: там кабина у «Форда» смята в хлам, надеюсь, все живы», – написал свидетель аварии в сообществе «Регион74».

По предварительным данным, водителя маршрутки в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медицинская помощь также потребовалась нескольким пассажирам.

По информации сообщества «Подслушано Челябинский транспорт», попавший в ДТП микроавтобус вышел в рейс от ООО «Автобусная компания», при этом официально на данном маршрутке работает другой перевозчик.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Движение на Медгородок закрыто.

Челябинск, Юлия Димова

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