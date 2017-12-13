В Челябинске семь человек пострадали в лобовом столкновении маршрутки и трамвая

Стали известны подробности аварии с участием общественного транспорта Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня утром на Свердловском проспекте. Водитель маршрутного такси №9, двигаясь в сторону центра, решил объехать пробку по трамвайным путям. Выехав на рельсы, мужчина за рулем микроавтобуса потерял управление и на скорости врезался в трамвай 20-го маршрута. Отметим, в момент столкновения встречный вагон стоял неподвижно, ожидая проезда пересекавших пути автомобилей.

По данным пресс-службы ГИБДД города, в результате происшествия травмы получили 33-летний виновник аварии, а также 6 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших на «скорой» доставили в медучреждения. О характере и степени травм участников ДТП на данный момент неизвестно.

Установлено, что водитель микроавтобуса, гражданин Российской Федерации, за последний год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, правда, грубых нарушений не допускал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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