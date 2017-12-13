В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ

Санврачи зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

За 50 неделю 2017 года (4-10 декабря) зарегистрировано 24 тысячи 930 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости составил 75,5 на 10 тысяч населения), что соответствует уровню предыдущей недели. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Рост заболеваемости зарегистрирован в 20 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 10 тысяч 704 случая ОРВИ, показатель составил 89,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 1,9% и ниже уровня эпидемического порога на 19,9%.

По данным лабораторного мониторинга случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей аденовирусной, риновирусной и бокавирусной инфекций.

Заболеваемость внебольничной пневмонией соответствует уровню прошлой недели и составила 12,5 на 100 тысяч населения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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