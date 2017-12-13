Прокуратура требует уволить глав сельских поселений в Сосновском районе

Прокуратура потребовала отстранить сельских глав в Сосновском районе за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, следственными органами Сосновского района расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий главой Алишевского сельского поселения.

В ходе следствия установлено, что в 2013-2014 годах глава поселения незаконно вывел из распоряжения муниципального образования земельный участок, подписав своему знакомому выписку из похозяйственной книги, содержащую ложные сведения о наличии у того права на земельный участок и предоставлении участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Своими действиями чиновник причинилмуниципалитету материальный ущерб в размере свыше 140 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела установлен еще ряд фактов превышения им должностных полномочий в указанной сфере.

В связи с указанными фактами прокуратурой района в адрес Совета депутатов Алишевского сельского поселения внесено представление с требованием рассмотреть вопрос об удалении главы села в отставку в связи с несоблюдением норм федерального законодательства.

Кроме того, в Совет депутатов сельского поселения Новый Кременкуль прокурором направлена информация для проведения проверки и рассмотрения вопроса об удалении в отставку главы сельского поселения Новый Кременкуль в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции».

В ходе прокурорской проверки вскрыт факт не включения главой сельского поселения сведений о доходе в размере 42 тысяч рублей в справку о доходах, расходах, имуществе, об обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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