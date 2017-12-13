Чиновникам Златоуста грозит «уголовка» за снос памятников архитектуры

Власти Златоуста избавились от памятников архитектуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Златоуста поставил вопрос о возбуждении уголовных дел в связи с уничтожением объектов культурного наследия.

По поручению прокурора области надзорное ведомство Златоуста провело проверку сведений об уничтожении объектов культурного наследия на территории Златоустовского городского округа.

Установлено, что в Златоусте в 2016 году снесен дом №33 по улице Ленина, а в августе 2017 года – дом №12 по улице Косотурской (купеческий особняк второй половины 19 века), которые объявлены памятниками истории и культуры Челябинской области и включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Оба дома были признаны аварийными, жители расселены в другие жилые помещения, а строения снесены при реализации муниципальной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе». Между тем, в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» здания подлежали реконструкции.

«В результате указанных действий неустановленных должностных лиц администрации Златоустовского городского округа были уничтожены памятники архитектуры Челябинской области», – констатировали в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СКР для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, халатности, а также уничтожение объектов культурного наследия.

Ход проведения доследственной проверки поставлен на контроль в прокуратуре Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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