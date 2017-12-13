В Челябинской области школьники забросали поезд камнями

На Южном Урале школьники зашвыряли обстреляли грузовой поезд камнями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Тахталым несовершеннолетние подростки обкидали камнями проходящий локомотив грузового поезда.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, однако задержать правонарушителей по горячим следам не представилось возможным. Розыскные мероприятия продолжались, и уже на следующий день сотрудниками транспортной полиции были установлены два школьника из Кунашакского района.

Со слов 12-летних подростков, вечером 8 декабря они гуляли в районе станции Тахталым недалеко от железнодорожных путей. Увидев приближающийся поезд, обкидали его камнями, и только по счастливой случайности не разбили стекло локомотива.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте провели с родителями и подростками беседы о последствиях противоправного поведения на железной дороге.

В отношении законных представителей нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.12.17

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