В Челябинской области неизвестный напал на полицейского

Следователи объявили в розыск мужчину, набросившегося в Аше на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Приволжского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на сотрудника транспортной полиции.

Установлено, что 12 декабря в 15:40 (по московскому времени) на железнодорожной станции Аша неизвестный мужчина нанес сотруднику Уфимского линейного управления МВД на транспорте несколько ножевых ранений и скрылся.

Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты аппарата управления, а также сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемого.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления.

Приметы нападавшего: мужчина, среднего телосложения, возраст 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, славянской внешности, лицо смуглое, бритое, брови черные (дугообразные), глаза темного цвета, нос прямой, крылья носа узкие, щеки впалые, был одет в кожаную куртку коричневого цвета, темные джинсы, темная спортивная вязаная шапка.

«Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения розыскиваемого, следует обратиться по телефону ‎8-987-624-80-65, ‎+7(347) 273-90-77 или любым другим возможным способом (в социальных сетях https://vk.com/club127528397 www.instagram.com/psut.sledcom или по электронной почте smi@psut.sledcom.ru) Анонимность гарантируем!» – сообщает пресс-служба ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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