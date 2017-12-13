«Это не место для известной личности»: в Челябинске начали называть улицы в честь сёл

Двум челябинским улицам дали названия. Особо фантазировать не стали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в челябинской мэрии не считают улицы частного сектора достойными имен известных челябинцев. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Очередная дискуссия по поводу наименования муниципальных объектов развернулась на совместном заседании комиссий Челябинской городской Думы по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Одним из вопросов, предложенных депутатам, стало присвоение названий новым улицам города – тема, всегда вызывающая живейший интерес депутатов. Не стало исключением и нынешнее заседание.

Начальник управления культуры города Дмитрий Назаров предложил парламентариям назвать улицу с коттеджной застройкой в частном секторе Ленинского района Варламовской, а тупиковый переулок с частичной коттеджной застройкой Кварцевым. По словам чиновника, наименования в мэрии подобрали, чтобы не нарушать сложившуюся топонимику. Ведь улица Варламовская будет окружена такими названиями, как Магнитогорская, Дербентская, Чистопольская, а рядом с переулком Кварцевый есть улица Турмалиновая.

«Скажите, а это сами жители такие названия предложили? – поинтересовался один из депутатов городской Думы. – Вы-то сами хотели бы жить на Кварцевой улице?» На что получить ответ: предложили чиновники, исходя из сложившейся топонимики, но жители с предложением согласились.

Объяснение не устроило депутатов. Думцы снова вспомнили, что уже когда-то шла речь о необходимости присвоения новым улицам имен известных челябинцев. Однако начальник управления культуры был неумолим. «Известная личность там не впишется, – отрезал г-н Назаров. – Это частный сектор, там немного домов. Это не место для наименования в честь известных личностей». А в честь знаменитых челябинцев чиновник предложил называть большие улицы с многоэтажной застройкой.

Возражения думцев: мол, есть в городе проспекты, но они, увы, уже названия имеют, – также не убедили Дмитрия Назарова. Когда же депутаты уточнили, откуда взялась улица Варламовская, чиновник рассказал, что названа она так в честь Варламовского сельского поселения, расположенного в Чебаркульском районе. «Прямая связь…» – иронично заметил один из парламентариев.

Но спорить дальше не стали. Договорившись о том, что надо бы разработать регламент построже: какие улицы можно называть в честь знаменитостей, а какие нельзя, думцы рекомендовали проект решения по улице Варламовская и переулке Кварцевый к принятию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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