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Среда, 13 декабря 2017, 16:49 мск

Челябинск

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На Южном Урале режим НМУ продлили до середины четверга

На Южном Урале режим НМУ продлили до середины четверга

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске и области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, до 13 часов 14 декабря в регионе сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением теплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. НМУ 1-й степени объявлены на территории Челябинска, а также отдельным предприятиям Челябинской области.

Таким образом, режим «черного неба» продлится на Южном Урале более трех суток.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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