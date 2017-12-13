Южноуралец «заплатил» аферисту за свою же банковскую ячейку

Житель Трехгорного перевел на карту мошенника кругленькую сумму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции по ЗАТО Трехгорный с заявлением обратился 55-летний местный житель, сообщивший, что в отношении него совершено мошенничество.

Полицейским мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил банковскую ячейку южноуральца могут прекратить обслуживать. Чтобы избежать этого, он убедил его перевести 60 тысяч рублей на указанную банковскую карту. На следующий день злоумышленник вновь позвонил мужчине и уговорил перевести на ту же карту еще 75 тысяч рублей. Таким образом, за два дня южноуралец лишился 135 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделением МО МВД по ЗАТО Трехгорный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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