«Мы проиграли информвойну»: южноуральские чиновники признали поражение в истории с рутением

Южноуральские чиновники не смогли объяснить, почему хотели замолчать информацию о повышении радиационного фона на территории Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на совместном заседании комиссий Челябинской городской Думы по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности депутаты заслушали целый ряд докладов, посвященных теме распространения информации о повышенном содержании рутения-106 в атмосфере Южного Урала.

Все докладчики акцентировали внимание на том, что хотя в конце сентября – начале октября, действительно, было зафиксировано экстремальное превышение концентрации рутения-106 по сравнению с предыдущими месяцами, но содержание этого радионуклида все равно было на два порядка меньше нормы. Этим, собственно, все и объясняли полнейшую тишину со стороны Росатома и чиновников по поводу отмеченного превышения.

Так, начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций министерства общественной безопасности Челябинской области Игорь Вдовкин рассказал, что их ведомство обратилось за необходимой информацией в Росгидромет еще 11 октября – как только в европейской прессе появились сообщения о рутении. И через день эту информацию получило. Но так как угрозы заражения не было, чиновники решили не предпринимать никаких действий. Похожую позицию высказал и начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

Однако депутатов Челябинской Думы больше интересовало, почему челябинцам никто не рассказал о произошедшем. «Вы говорите, что повышенный фон был зафиксирован одномоментно в Европе и в Челябинской области. Но почему в Европе об этом стало известно 9 октября, а у нас – чуть ли не через два месяца? – обратился к выступавшим один из депутатов. – И почему у нас нет какого-то одного ресурса, куда люди могли бы зайти и узнать объективную информацию об уровне радиации?»

Оказалось, что информация такая есть на сайте Росатома, а на сайте Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСМРО). Хотя вряд ли многие в курсе этого.

Что же касается медленности реакции, то такое утверждение даже, кажется, обидело представителя областного министерства. «Наш министр (Евгений Савченко – прим. НД) был едва ли не самым цитируемым, – напомнил он депутатам. – Был комментарий и от него, и от вице-губернатора Олега Климова». Чиновник, видимо, забыл, что все эти комментарии появились в 20-х числах ноября, когда в прессе разразилась самая настоящая буря, а некоторые челябинцы, по словам думцев, всерьез подумывали «брать детей и уезжать».

«Паника начала распространяться именно потому, что не нашлось органа, который бы вышел и сказал: все спокойно, все хорошо», – продолжали парламентарии. Но чиновники стояли на своем. «У каждого из нас четко регламентированы полномочия», – попытался оправдаться Александр Рымарев.

Наконец, советник генерального директора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров признал: «Мы проиграли информационную войну». Какие выводы из этого сделать, участники заседания вряд ли до конца определились. Решили остановиться на договоренности по разработке порядка взаимодействия различных ведомств в похожих ситуациях.

Напомним, подобные договоренности были достигнуты и после того, как 1 сентября 2011 года Челябинск накрыло бромовое облако, и после того, как 15 февраля 2013 года на Южным Уралом взорвался метеорит, но системы своевременного информирования населения так и не появилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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