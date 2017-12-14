В Челябинской области растет число детей-сирот, оставшихся без жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный бюджет не в состоянии решить проблему очереди на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К такому выводу пришли депутаты Законодательного собрания Челябинской области и предложили обратиться к федеральному правительству с просьбой увеличить финансирование этого направления.

По словам министра социальных отношений региона Татьяны Никитиной, вклад Москвы в решение проблемы в 2017 году составил 130 миллионов рублей, всего же на приобретение жилья для детей-сирот направлено в этом году порядка 700 миллионов рублей. Это позволило обеспечить жилплощадью 700 человек, но проблему не решило: в очереди по-прежнему остаются около 3 тысяч 600 человек. «К сожалению, мы наблюдаем отрицательную динамику, – призналась чиновница. – Каждый год число людей в очереди растет, растет число судебных исков».

И хотя в следующем году область намерена направить на приобретение жилья для детей-сирот 677 миллионов рублей, а значит, с учетом федерального финансирования, сумма окажется больше, чем в 2017-м, в минсоцотношений уже прогнозируют увеличение очереди.

Депутаты поручили министру обратиться в федеральное правительство с просьбой увеличить финансирование этой статьи расходов. Однако Татьяна Никитина согласилась на это без особой надежды. По словам чиновницы, Москва распределяет соответствующую субсидию между регионами по специальной формуле, учитывающей уровень обеспеченности бюджета. Могут возникнуть вопросы и к выполнению бюджета нынешнего года: так как квартиры приобретаются в ходе конкурсных процедур, до конца года минсоцотношений планирует освоить 98,5% средств, заложенных на покупку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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