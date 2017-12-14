Копейский машзавод заплатит за выбросы 220 тысяч рублей

Копейский машиностроительный завод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, региональное управление Росприроднадзора приняло решение по материалам, переданным надзорным ведомством.

Напомним, ранее прокуратура Копейска с привлечением специалистов регионального министерства экологии на основании поступившего обращения проверила исполнение природоохранного законодательства в деятельности акционерного общества «Копейский машиностроительный завод».

В ходе проверки комиссия установила, что в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и об охране атмосферного воздуха, предприятие осуществляет выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения от технологического оборудования, установленного в рамках технологического перевооружения литейного цеха. Кроме того, компания не согласовала с минэкологии мероприятия по снижению выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий, а исследования проводились с помощью санитарно-промышленной лаборатории, которая в установленном порядке не аккредитована.

По фактам выявленных нарушений директору АО «Копейский машиностроительный завод» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

В отношении юридического лица возбуждены административные дела по фактам несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов и нарушения правил охраны атмосферного воздуха.

Управлением Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Челябинской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей.

Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, что это не единственная неприятность, поджидавшая копейское предприятие в конце 2017 года. Так, на минувшей неделе стало известно об отзыве Росприроднадзором разрешения на выбросы. Фактически это означает остановку производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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