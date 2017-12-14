Южноуральского депутата подозревают в избиении автомобилиста

В Челябинской области депутат ввязался в драку на дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Карталинского городского поселения, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, 25 октября этого года мужчина, в ходе конфликтной ситуации на автодороге в Карталах нанес местному жителю травмы, образующие легкий вред здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.12.17

Копейский машзавод заплатит за выбросы 220 тысяч рублей. / Жительница Миасса выбросила подругу из окна. / В Челябинской области растет число детей-сирот, оставшихся без жилья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»