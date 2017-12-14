Многодетным южноуральцам буду платить больше и дольше

Южноуральские власти предложили снизить возраст ребенка для получения пособия по уходу для многодетных семей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время ежемесячное пособие по уходу за третьим и последующим детьми выплачивается многодетным малоимущим семьям на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Размер пособия составляет 9 тысяч 881 рубль).
Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей, усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Челябинской области.
Внесенный на рассмотрение регионального парламента проект предлагает выплачивать такое пособие на ребенка в возрасте от рождения до трех лет, а также проиндексировать его с 1 января 2018 года до 10 тысяч 221 рубля.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.12.17
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