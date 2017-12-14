Мать новорожденного, найденного в лесу под Еткулем, сдал бывший сожитель

Стали известны подробности обнаружения мертвого ребенка в Еткульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о младенце полиции рассказал бывший сожитель матери.

«12 декабря на телефон дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» от мужчины поступило сообщение о том, что его бывшая сожительница, уроженка Республики Башкортостан, 1980 года рождения, ранее самостоятельно родила ребенка и закопала его в лесном массиве в 10 километрах от села Дуванкуль Еткульского района Челябинской области», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее следственное управление СКР по Челябинской области сообщило, что днем 13 декабря недалеко от села Дуванкуль было найдено тело новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти.

Сотрудниками полиции по данному факту организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти новорожденного, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время полицейские совместно с представителями следственных подразделений регионального управления Следственного комитета России проводят мероприятия по установлению места нахождения подозреваемой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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