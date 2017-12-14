Нарвался: в Челябинске у пассажира, выдворенного из поезда за мат, нашли гашиш

В Челябинске у пассажира поезда, доставленного в полицию за нецензурную ругань, нашли наркотики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, попытка полиции снять с поезда хулигана обернулась для него неожиданными последствиями.

Сегодня, 14 декабря, в дежурную часть Линейного пункта полиции на станции Челябинск-Главный поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Оренбург – Новый Уренгой» требуется наряд полиции.

Прибывшим на место сотрудники транспортной полиции проводники пожаловались на 39-летнего жителя Кумертау из соседней Башкирии, который мешал из работе и отдыху пассажиров, громко выражаясь нецензурной бранью.

Мужчине было отказано в дальнейшем проезде, о чем члены поездной бригады составили информационный лист. Нарушителя доставили в дежурную часть ЛПП на станции Челябинск для составления административного протокола.

При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у задержанного полимерный пакет с веществом коричневого цвета. Также при осмотре дорожной сумки, принадлежащей жителю соседнего региона, была обнаружена пачка из-под сигарет, внутри которой находился сверток с веществом темного цвета.

Согласно результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», массой 8 граммов, что является значительным размером.

В отношении подозреваемого отделом дознания Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемым частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Челябинск, Виктор Елисеев

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